Iğdır'da mayıs ayında karların erimediği yerleşim yeri dronla görüntülendi

Tuzluca ilçesine bağlı Sinek Yaylası ve köyleri, mayıs ayına rağmen karla kaplandı. Yerleşim yerlerindeki kar yığınları dronla görüntülenirken, İl Özel İdaresi ekipleri yolları ulaşıma açma çalışmalarını sürdürüyor.

Geçen yıl nisan ayında hayvancılıkla uğraşan vatandaşların koyun sürüleriyle döndüğü, kuzu seslerinin yükseldiği Sinek Yaylası ile Tuzluca ilçesine bağlı Unbulak, Başsinek, Zarifhane, Yeni Mahalle ve Kandilli köylerinde bu yıl sert geçen kış nedeniyle yaşam henüz başlamadı.

Yerleşim yerleri ile bazı yolların kar altında bulunduğu bölgede birçok evin çatısına kadar çıkan kar yığınları dronla görüntülendi.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, köy ve yayla yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin çalışmasını bitirmesinin ardından yaylacıların kısa zamanda bölgeye çıkması bekleniyor.

Kaynak: AA / Bülent Mavzer
