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Iğdır DEM Parti İl Başkanı Alya Akkuş Gözaltına Alındı

Iğdır DEM Parti İl Başkanı Alya Akkuş Gözaltına Alındı
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Iğdır DEM Parti İl Başkanı Alya Akkuş, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla gözaltına alındı. Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gerçekleşti. Akkuş'un ikametine düzenlenen operasyonda çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Iğdır DEM Parti İl Başkanı Alya Akkuş, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Akkuş'un ikametine operasyon düzenlendi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına aldığı Akkuş, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a götürüldü.

Akkuş'un adresindeki çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
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