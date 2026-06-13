Haberler

Iğdır'da yıldırım isabet eden çoban yaralandı, koyunlar telef oldu

Iğdır'da yıldırım isabet eden çoban yaralandı, koyunlar telef oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da Ağrı Dağı eteklerindeki Serdarbulak Yaylası'nda yıldırım isabet eden çoban Cemil Aktaş yaralandı, çok sayıda koyun telef oldu. Aktaş hastaneye kaldırılırken, sağanak nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.

Iğdır'da yıldırım isabet eden çoban yaralandı, koyunlar telef oldu.

Ağrı Dağı eteklerindeki Serdarbulak Yaylası'nda koyunlarını otlatan Cemil Aktaş (41), sürüsüyle birlikte sağanağa yakalandı.

Otlayan koyun sürüsüne yıldırım isabet etmesi sonucu Aktaş yaralandı, çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.

Aktaş, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından Iğdır Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan Aralık ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle kapanan Adetli, Aratan ve Karahacılı köylerinin yolları, Iğdır İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Bülent Mavzer
Dzekolu Bosna Hersek'in galibiyet hayallerini eski Beşiktaşlı Larin yıktı

Dzekolu Bosna'nın galibiyet hayallerini Beşiktaş'ın eski yıldızı yıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dizi final yaptı ünlü oyuncu Demet Özdemir tatile çıktı, kiraladığı teknenin fiyatı dudak uçuklattı

Dizi bitti tatile koştu! Lüks teknenin günlük fiyatı dudak uçuklattı
Bizim Çocuklar'ın yol çilesi: 3 maç için 7 bin 200 kilometre yol gideceğiz

Çilemiz büyük! Bizim Çocuklar kötü anlamda zirvede
Herkes Dünya Kupası'nda ne yapacağını merak ederken o sahilde keyif çatıyor

Herkes kupada ne yapacağını merak ederken o sahilde keyif çatıyor
Kars'ta sağanak ve dolu, sele neden oldu

Şehir birkaç dakikada felaketi yaşadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi

CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi: Şu anda karşımda...
Dişlerin yeniden çıkmasını sağlayan ilaç insanlar üzerinde test edilmeye başlandı

İmplant ve protezin sonu geliyor: Çığır açacak ilaç 4 yıla piyasada
Okan Buruk'tan Osimhen ve transfer açıklaması

Büyük müjdeyi verdi!