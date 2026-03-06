IĞDIR'da otomobille çarpışan kamyonet, elektrik trafosunun duvarını yıktı. Kazada her 2 sürücü de yaralandı.

Kaza, Melekli beldesi girişinde İlham Aliyev Caddesi ile Nahçıvan kara yolu kesişiminde meydana geldi. Yusuf Demir yönetimindeki 06 DCK 37 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Mukaddes Temirak'ın kullandığı 35 AT 3362 plakalı otomobil ile çarpıştı. Savrulan kamyon, yolun sağındaki elektrik trafosunun duvarına çarpıp yıktı. Kazada her 2 sürücü de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı