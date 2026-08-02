Iğdır’da tarlasını sürerken traktörü yandı
IĞDIR’da çiftçinin tarlasını sürdüğü traktör yandı.
IĞDIR'da çiftçinin tarlasını sürdüğü traktör yandı. İtfaiye ekipleri, elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangını söndürdü.
Olay, dün bağlı Akyumak köyü Küme Evler mevkisinde meydana geldi. Şazim Güngör, traktörüyle tarla sürerken aracın motor kısmından dumanlar yükseldi. İhbar üzerine bölgeye Iğdır Belediyesi İtfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü. Traktörde hasara neden olan yangının, elektrik kontağından çıktığı belirlendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı