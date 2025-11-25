Iğdır'da Tarım ve Hayvancılık için Suya Kavuşma Projesi

Türkiye'nin en kurak toprakları arasında yer alan Iğdır'da tarım arazileri ve hayvan çiftlikleri, Valiliğin başlattığı çalışmalarla suya kavuştu.

Iğdır Valiliği ve İl Özel İdaresince, kentteki tarım arazilerinin ve hayvancılık tesislerinin suya kavuşturularak üretim kapasitesinin artırılması amacıyla 2025 yılı boyunca Aras Nehri ve dağlardaki kaynaklardan getirilen suları taşıyan 50 köydeki 150 bin 463 metre toprak kanalda çalışma yapıldı.

Hiç su kaynağı bulunmayan ve sadece göletlerle su ihtiyacının karşılandığı 20 köyde ise 66 gölette temizlik, bakım ve onarım uygulanırken, 9 yeni gölet de hizmete sunuldu.

Zorlu coğrafyası nedeniyle sulama sorunları yaşanan 21 köyde de 88 sulama bendi inşa edilerek üreticilerin tarım ve hayvancılıkta kullanmaları sağlandı.

İl genelinde ise 4 bin 500 metrelik beton kanal yapılarak hizmete açıldı.

Iğdır İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Kasım Çarman, AA muhabirine, çalışmaların amacının kırsal kalkınmayı desteklemek olduğunu belirterek, özellikle hayvancılık ve tarımsal üretimi teşvik amacıyla ciddi çalışmalar yaptıklarını, 2025 yılı boyunca köylerde sulama ve altyapı yatırımlarının artarak devam ettiğini söyledi.

Yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Çarman, şunları kaydetti:

"Merkez ilçede 5 köyde 11,5 kilometrelik kanal temizliği, 6 köyde 12 göletin temizliği ve 4 köyde 7 yeni gölet yapımı tamamlandı. Aralık ilçesinde 2 köyde 5,4 kilometre kanal temizliği, 4 köyde 23 gölet ve 2 köyde 6 sulama bendi inşa edildi. Tuzluca ilçesinde ise 43 köyde 133 kilometre kanal temizliği, 10 köyde 31 gölet bakımı gerçekleştirildi ve 19 köyde 82 bent yapımı tamamlandı."

Çarman, "Iğdır genelinde son iki yılda tescilli 20 gölet dahil olmak üzere toplam 148 göletten 142'sini tamamladık. Ayrıca 50 kilometreye yakın yeni kanal ve beton kanal inşa ettik. Coğrafi şartlara aldırmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önümüzdeki yıl bu faaliyetleri yüzde 100 oranında artırmayı hedefliyoruz." dedi.

"İçme suyu konusunda sıkıntı yaşamıyoruz"

Tuzluca ilçesine bağlı Ortabucak köyü muhtarı Latif Ağbaş da yapılan çalışmaların köy halkı için büyük önem taşıdığını belirterek, "Köyümüzün en büyük sorunu olan su hattı beton kanalla yenilendi. Artık tarımsal üretimde, hayvanlarımızın içme suyu konusunda sıkıntı yaşamıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Suveren köyü muhtarı Muhammet Baran Akbulut ise "Mezramız olan Kavaktepe'deki gölet çalışmamız tamamlandı. Şimdi Suveren'de kuruyan göletimizin tamir ve bakım çalışmaları başladı. Bu gölet Ağrı Dağı çevresindeki hayvanların su ihtiyacını karşılıyor. İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.