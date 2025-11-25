Haberler

Iğdır'da Tarım ve Hayvancılık için Suya Kavuşma Projesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da Valilik tarafından başlatılan su projeleri sayesinde tarım arazileri ve hayvan çiftlikleri suya kavuştu. 2025 yılı boyunca 50 köyde sulama ve altyapı yatırımları yapılması hedefleniyor.

Türkiye'nin en kurak toprakları arasında yer alan Iğdır'da tarım arazileri ve hayvan çiftlikleri, Valiliğin başlattığı çalışmalarla suya kavuştu.

Iğdır Valiliği ve İl Özel İdaresince, kentteki tarım arazilerinin ve hayvancılık tesislerinin suya kavuşturularak üretim kapasitesinin artırılması amacıyla 2025 yılı boyunca Aras Nehri ve dağlardaki kaynaklardan getirilen suları taşıyan 50 köydeki 150 bin 463 metre toprak kanalda çalışma yapıldı.

Hiç su kaynağı bulunmayan ve sadece göletlerle su ihtiyacının karşılandığı 20 köyde ise 66 gölette temizlik, bakım ve onarım uygulanırken, 9 yeni gölet de hizmete sunuldu.

Zorlu coğrafyası nedeniyle sulama sorunları yaşanan 21 köyde de 88 sulama bendi inşa edilerek üreticilerin tarım ve hayvancılıkta kullanmaları sağlandı.

İl genelinde ise 4 bin 500 metrelik beton kanal yapılarak hizmete açıldı.

Iğdır İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Kasım Çarman, AA muhabirine, çalışmaların amacının kırsal kalkınmayı desteklemek olduğunu belirterek, özellikle hayvancılık ve tarımsal üretimi teşvik amacıyla ciddi çalışmalar yaptıklarını, 2025 yılı boyunca köylerde sulama ve altyapı yatırımlarının artarak devam ettiğini söyledi.

Yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Çarman, şunları kaydetti:

"Merkez ilçede 5 köyde 11,5 kilometrelik kanal temizliği, 6 köyde 12 göletin temizliği ve 4 köyde 7 yeni gölet yapımı tamamlandı. Aralık ilçesinde 2 köyde 5,4 kilometre kanal temizliği, 4 köyde 23 gölet ve 2 köyde 6 sulama bendi inşa edildi. Tuzluca ilçesinde ise 43 köyde 133 kilometre kanal temizliği, 10 köyde 31 gölet bakımı gerçekleştirildi ve 19 köyde 82 bent yapımı tamamlandı."

Çarman, "Iğdır genelinde son iki yılda tescilli 20 gölet dahil olmak üzere toplam 148 göletten 142'sini tamamladık. Ayrıca 50 kilometreye yakın yeni kanal ve beton kanal inşa ettik. Coğrafi şartlara aldırmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önümüzdeki yıl bu faaliyetleri yüzde 100 oranında artırmayı hedefliyoruz." dedi.

"İçme suyu konusunda sıkıntı yaşamıyoruz"

Tuzluca ilçesine bağlı Ortabucak köyü muhtarı Latif Ağbaş da yapılan çalışmaların köy halkı için büyük önem taşıdığını belirterek, "Köyümüzün en büyük sorunu olan su hattı beton kanalla yenilendi. Artık tarımsal üretimde, hayvanlarımızın içme suyu konusunda sıkıntı yaşamıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Suveren köyü muhtarı Muhammet Baran Akbulut ise "Mezramız olan Kavaktepe'deki gölet çalışmamız tamamlandı. Şimdi Suveren'de kuruyan göletimizin tamir ve bakım çalışmaları başladı. Bu gölet Ağrı Dağı çevresindeki hayvanların su ihtiyacını karşılıyor. İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Bülent Mavzer - Güncel
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Trump'ın uykularını kaçıracak görüntü! Maliyeti yok fiyatına indirdiler, seri üretim de başladı

Trump'ın uykularını kaçıracak! Maliyeti yok ve seri üretimi başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık yanacak

İzlemeyen pişman olur! Bu akşam ortalık yanacak
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı

Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.