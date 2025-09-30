Haberler

Iğdır'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Iğdır'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da jandarma, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda 44 sikke, 136 tarihi eser niteliğinde obje ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Operasyon sonucunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Iğdır'da takibe alınan şüphelinin adresinde, tarihi eser niteliğinde sikke ve objeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 1 şüpheli takibe alındı.

Ekipler şüphelinin Tuzluca ilçesindeki adresine düzenledikleri operasyonda, 44 sikke, 136 tarihi eser niteliğinde obje ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
Türkiye bugün Gazze için arabuluculuk toplantısına katılacak

Katar duyurdu! Türkiye'den kritik Gazze hamlesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gram altında yeni rekor! Uzmandan uyarı geldi

Gram altında yeni rekor! Uzmandan uyarı geldi
Tuba Ünsal taksiye bindi, mesafe krizi çıktı

Ünlü oyuncuya Bebek'te soğuk duş! Taksici araçtan indirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.