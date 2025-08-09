Iğdır'da Sulama Kanalına Düşen Dana Kepçeyle Kurtarıldı

Iğdır'ın Çalpala köyünde sulama kanalına düşen bir dana, köylülerin ihbarı üzerine gönderilen iş makinesiyle kurtarıldı. Bölge halkı, aynı olayların tekrarlanmaması için kanal çevresinde tedbir alınmasını talep etti.

IĞDIR'da sulama kanalına düşen dana kepçeyle kurtarıldı.Olay, Çalpala köyünde meydana geldi. Serkan Karabuğa'ya ait dana köydeki sulama kanalına düştü. Köylülerin ihbarıyla bölgeye iş makinesi gönderildi. Sulama kanalına giren bölge halkı, danayı halatla bağladı. Kanal kenarındaki Mehmet Karadağ'ın kullandığı kepçeye takılan halatla çekilen dana, kanaldan çıkarıldı. Köylüler, benzer olayların yaşanmaması için kanal çevresinde tedbir alınmasını istedi.

Haber: Özkan AYDIN / IĞDIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
