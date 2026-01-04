Haberler

Iğdır'da kuşlara ev sahipliği yapan sulak alanlar dondu

Güncelleme:
Iğdır'da hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düşerek çok sayıda kuş türünün yaşadığı sulak alanları dondurdu. Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Bulakbaşı köyündeki alanlar tamamen buzla kaplandı ve dronla görüntülendi.

Ağrı Dağı'ndan gelen sularla beslenen Karasu Sulak Alanı'nda taşkınlarla oluşan sulak alanların donmuş hali dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Sabri Sarcan - Güncel
