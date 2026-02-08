Haberler

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü... Sigara Bırakma Polikliniklerinde Başarı Oranı Yüzde 70'e Kadar Ulaşıyor


Iğdır'daki Sigara Bırakma Polikliniği, sigarayı bırakmak isteyenlere önemli bir destek sunarak, başarı oranını yüzde 60-70'lere çıkardığını açıkladı. Poliklinik yetkilileri, sigaranın çeşitli zararlı etkileri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Serdar Ünsal

(IĞDIR) - Kişilerin sigarayı tek başına bırakmaya çalıştığında yaklaşık yüzde 5 olan başarı oranının, Sigara Bırakma Polikliniklerinde yüzde 70'lere kadar çıkabildiği bildirildi.

Iğdır'daki Sigara Bırakma Polikliniği, son bir yıl içinde yaklaşık bin hastanın başvurusunu aldı, bu kişilerin yüzde 60–70'i sigarayı bırakmayı başardı.

Polikliniğin doktorlarından Dr. Şevval Aydın Çakır, yaptığı açıklamada, sigaranın sadece klasik tütün ürünleriyle sınırlı kalmadığını; puro, nargile ve özellikle gençler arasında yaygınlaşan elektronik sigaraların da aynı derecede zararlı olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, sigara nedeniyle her yıl 8 milyon kişinin hayatını kaybettiğini, bunun 1,3 milyonunu pasif içicilerin oluşturduğunu aktaran Çakır, sigaranın KOAH, kanser, beyin damarlarında hasar, felç, damar tıkanıklığı ve kalp krizi gibi rahatsızlıklara neden olduğunu belirtti.

Sigarayı bıraktıktan sonra vücutta olumlu değişikliklerin hızla başladığını belirten Çakır, ilk 20 dakikada kan basıncı ve nabızda düşme, 8 saat sonra oksijen seviyesinde artış, 48 saat sonra tat ve koku duyusunda iyileşme, 2 hafta sonra akciğer kapasitesinde yüzde 30 artış, 5 yıl sonra akciğer kanseri riskinde yüzde 50 azalma kaydedildiğini anlattı.

Çakır, klinikte sigara bırakma tedavisinin ilaç ve davranışsal terapi ile desteklendiğini belirterek, "Kişi tek başına bırakmaya çalıştığında başarı oranı yaklaşık yüzde 5 iken, polikliniğimizde bu oran yüzde 60–70'lere kadar çıkabiliyor" dedi.

Polikliniğe başvuranlardan Adem Ekmez ise, "10 yıldır sigara içiyordum, buraya gelmeye karar verdim. Hocalarımız çok yardımcı oldular, devletimize teşekkür ederim. Ücretsiz hizmet olması da çok önemli" diye konuştu.

Sigara bırakma desteği almak isteyenler aile hekimleri ve Doğrudan Sigara Bırakma Poliklinikleri ile ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ve 182 MHRS numalarından başvuru yapabiliyor.

Kaynak: ANKA
