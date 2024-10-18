Iğdır'da Sel Nedeniyle Kapanan Yollar Yeniden Açıldı
Iğdır'da etkili olan sağanak sebebiyle kapanan Karahacılı ve Eğrekdere köyü yolları, il özel idaresine bağlı ekiplerin çalışmalarıyla tekrar ulaşıma açıldı.
Iğdır'da sel nedeniyle kapanan 2 köyün yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Kentte iki gündür etkili olan sağanak, bazı noktalarda sele neden oldu.
Aralık ilçesine bağlı Karahacılı ile Tuzluca ilçesine bağlı Eğrekdere köyü yolları, selin getirdiği çamur ve taş yığınları nedeniyle ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışma ile yollar yeniden ulaşıma açıldı.
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