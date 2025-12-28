Haberler

Iğdır'daki sahipsiz köpek sorunu büyük ölçüde çözüldü

Iğdır'daki sahipsiz köpek sorunu büyük ölçüde çözüldü
Iğdır'da her sonbahar yaylalardan serbest bırakılan sahipsiz köpekler, Valilik öncülüğünde yapılan çalışmalarla kontrol altına alındı. Kentteki köpekler, Geçici Hayvan Bakım Evi'nde bakıma alındı.

Iğdır'da her yıl sonbahar mevsiminde yaylalardan getirilerek serbest bırakılan sahipsiz köpeklerin yaşattığı sorun, Valilik öncülüğünde başlatılan çalışmayla büyük ölçüde çözüldü.

Yaklaşık 1 milyon 200 bin küçük, 100 bin de büyükbaş hayvanın beslendiği Iğdır'da yaylalardan dönen sürülerle beraber getirilen ve birçoğu kent merkezine salınan köpeklere karşı Valilik önlemler aldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla kente getirilen sürüler kontrol edilip kayıt altına alınarak beraberlerindeki köpeklerin serbest bırakılmasının önüne geçildi.

Kentte toplanan sahipsiz köpekler ise Iğdır İl Özel İdaresinin 12 milyon, Iğdır Belediyesinin de 2 milyon liralık yatırımıyla yapılan 45 dönümlük Geçici Hayvan Bakım Evi'ne götürüldü. Köpeklerin bakımı burada sınıflarına göre ayrılan bölmelerde yapılıyor.

"Çok büyük bir seferberlik yaptık"

Iğdır Valisi Ercan Turan, AA muhabirine, Iğdır'daki sahipsiz köpek sorununun büyük oranda çözüldüğünü söyledi.

Geçmişte yaşanan sahipsiz hayvan sorununun tekrar yaşanmaması için ilgili tüm kurumlarla birlikte çalışma sürdürüldüğünü vurgulayan Turan, "Yakın bir zamanda sahipsiz hayvanlar sorunu çok büyük bir sorundu, her tarafta köpekler vardı. Çok büyük bir seferberlik yaptık. Köpek sorununu büyük ölçüde hallettik." dedi.

Özellikle sürülerle birlikte getirilen köpeklerin kontrol altında tutulduğunu belirten Turan, şunları söyledi:

"Şimdi sürü sahipleri gelip gidiyor. Zaman zaman yine kentte artışlar oluyor ama biz yine bunları topluyoruz. Belediye ile ortak kullandığımız barınağımız var. Yaklaşık 900 tane can oldu. O barınakta bu hayvanlarımıza uyuz, iç-dış parazit ve gençlik aşılarını yapıyoruz. Bunlar da bize emanet. Kentimizin kalitesini korumak, güzelleştirmek için günden güne çalışıyoruz. Bu konuda gayret gösteren herkes bizim başımızın tacıdır."

