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Iğdır'da Park Halindeki Araca Çarpan Otomobil Devrildi

Iğdır'da Park Halindeki Araca Çarpan Otomobil Devrildi
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Iğdır'da park halindeki bir araca çarpan otomobil devrildi ve sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası yol trafiğe kapandı.

Iğdır'da, park halindeki araca çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Fatma Nur A. idaresindeki 34 GNE 892 plakalı otomobil, Enver Paşa Caddesi üzerinde park halindeki hafif ticari araca çarparak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Bülent Mavzer - Güncel
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