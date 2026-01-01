Haberler

Iğdır'da kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Güncelleme:
Iğdır'da kış şartlarının etkisini artırması nedeniyle tüm okullarda 2 Ocak'ta eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Valilik, bu kararın tedbir amaçlı alındığını açıkladı.

Iğdır'daki tüm okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentteki tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Kış şartlarının geceden itibaren etkisini daha da artıracağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteorolojiden alınan veriler doğrultusunda, ilimiz genelinde bu geceden itibaren beklenen aralıklı kar yağışı ile aşırı buzlanma ve yer yer sis oluşumu gibi muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla Iğdır genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, mesleki eğitim merkezi ve özel öğretim kursu) ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 2 Ocak tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Kamuda görev yapan engelli, kronik hastalığı bulunan ve hamile personel ile okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.

Ayrıca, sağlık kurumlarında ve sahada acil durum görev sorumluluğu bulunan kurumlardaki (jandarma, emniyet, AFAD vb.) idari izin düzenlemesinin ilgili kurum amirlerince kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlanacağı aktarıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız





