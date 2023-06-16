Iğdır'da öğretmenlerin olduğu araç kaza yaptı: 3 yaralı

Iğdır'da öğretmenlerin içinde olduğu otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 3 öğretmen yaralandı. Kazada otomobil içinde bulunan ve öğretmen oldukları öğrenilen Gülden Atasu Yılmaz, Mine Yazıcı Küçük ve Elif Çelik Uludaş yaralandı.