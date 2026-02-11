Haberler

Iğdır'da lise öğrencisi genç kızı bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Iğdır'da bir lise öğrencisi, okula giderken Y.B. isimli 33 yaşındaki bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralanan genç kız hastaneye kaldırılırken, zanlı polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Iğdır'da lise öğrencisi genç kızı bıçakla yaraladıktan sonra kaçan ve polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyen lise öğrencisi D.B. (16) okula giderken Y.B'nin (33) bıçaklı saldırısına uğradı.

Genç kızın bıçak darbeleriyle yere yığılmasının ardından olay yerinden kaçan Y.B. polisin çalışması sonucu gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.B. çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Yaralanan öğrencinin Iğdır Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

