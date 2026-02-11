Haberler

Iğdır'da 57 köy yolu kapandı

Iğdır'da 57 köy yolu kapandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da etkili olan kar yağışı sonucu 57 köy yolu ulaşıma kapandı. Sis ve yağış nedeniyle yoldan çıkan bir minibüs, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

IĞDIR'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 57 köy yolu ulaşıma kapandı. Sis ve yağış nedeniyle şarampole düşen minibüs, iş makinesi le kurtarıldı.

Son yılların en yağışlı ve soğuk kış mevsimini geçiren Iğdır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki 57 yerleşim biriminin yolu kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

MİNİBÜS ŞARAMPOLE DÜŞTÜ

Bu arada Iğdır'a bağlı Alibeyköy'den aldığı yolcularla kent merkezine hareket eden Ali Turgut idaresindeki minibüs, kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle yoldan çıkarak şarampole düştü. İhbar üzerine kaza yerine gelen İl Özel İdaresi'ne ait iş makineleri minibüsü bulunduğu yerden çıkardı.

Sürücü Ali Turgut, kar ve sis sebebiyle aracın şarampole düştüğünü söyledi. Yolcularda yaralanma olmadığını belirten Turgut, kendilerini kurtaran İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i ağlatan sözler

Erdoğan'dan kıyafeti yüzünden aşağılanan başkanı ağlatan sözler
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler açıklanacak o veriye çevrildi

Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler saat 16.30'a çevrildi
Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi

Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi
Herkes yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin bu görüntülerini paylaşıyor

Herkes yeni İçişleri Bakanı'nın bu görüntülerini paylaşıyor
Sadettin Saran harekete geçti! Fenerbahçe'den sürpriz Tedesco kararı

Saran harekete geçti! Fenerbahçe'den sürpriz Tedesco kararı
Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler açıklanacak o veriye çevrildi

Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler saat 16.30'a çevrildi
Oğlunu denizde boğan annenin ilk ifadesi: Yüzmek istedik sonra ölmek istedik

5 yaşındaki oğlunu denizde boğan annenin ilk ifadesi
Yok böyle kavga! TikTok fenomenleri Dubai'yi birbirine kattı

TikTok fenomenleri tatile gittikleri Dubai'yi birbirine kattı