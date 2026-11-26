Iğdır'da kadın motosiklet sürücüsü ağır yaralandı, araç sürücüsü gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır'ın Cumhuriyet Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde kadın motosiklet sürücüsüne arkadan gelen hafif ticari araç çarptı; sürücü ağır yaralandı. Araç sürücüsü gözaltına alınırken yaralı sürücünün yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
Iğdır'da trafikte seyreden kadın motosiklet sürücüsü, arkadan gelen hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde motosikletiyle ilerleyen A.K'ye arkadan gelen hafif ticari araç çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, A.K'yi ilk müdahalenin ardından Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesine kaldırdı.
Araç sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. A.K'nin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.