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Iğdır'da hırsızlıktan 20 yıl 10 ay 20 gün cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

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Iğdır'da hırsızlık suçundan 20 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Iğdır'da 20 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "hırsızlık" suçundan 20 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü M.P'yi bir adrese düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Hükümlü emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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