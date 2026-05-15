Iğdır'da uyuşturucu suçundan aranan hükümlü, kaçmaya çalışırken yakalandı
Iğdır'da 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu madde ticareti hükümlüsü M.K., Vali Yolu Caddesi'nde polisi görünce kaçmaya çalışırken yakalandı. İşlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Iğdır'da, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan aranan firari hükümlü, şehrin en işlek caddesinde kaçmaya çalışırken yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'nin, Vali Yolu Caddesi'nde olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Alanda polis ekiplerince başlatılan geniş çaplı arama sırasında ekipleri görünce kaçmaya çalışan M.K. yakalandı.
Hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız