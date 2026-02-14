Haberler

Iğdır'daki kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Iğdır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, durdurdukları araçta 3 bin elektronik sigara ve 4 cep telefonuna el koydu.

Iğdır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte elektronik sigara kaçakçılığı yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Karakoyunlu ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapan ekipler, yurda yasa dışı yollarla sokuldukları belirlenen 3 bin elektronik sigara ile 4 cep telefonuna el koydu.

Araç içindeki B.Ç, C.K. ve Y.B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel





