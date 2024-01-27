IĞDIR'da Elektrikli Battaniye Kaynaklı Yangın: Ev ve Dükkan Yandı

IĞDIR'da, elektrikli battaniyeden kaynaklanan yangında, müstakil ev ile yanındaki dükkan yandı.

Iğdır-Doğubayazıt kara yolu Ahıska Konutları'nda Selma Akış'a ait tek katlı müstakil evde, sabah saatlerinde, yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine giden Iğdır Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Alkış'a ait ev ile yanındaki dükkan yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerin incelemesinde, yangının elektrikli battaniyeden çıktığı tespit edildi.