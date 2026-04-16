Iğdır'da Üreticiler Donla Ateşle Savaşıyor

Meteoroloji ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün uyarıları üzerine üreticiler, bahçelerinde ateş yakarak dumanlama yöntemiyle ağaçlarını korumaya çalışıyor - Kayısı üreticisi Kurban Yıldırım: - "Bahçemizi ve meyvemizi dondan korumak için ateş yaktık. Hem ot balyası hem de hayvan gübresi var. Gündüzden hazırlığımızı yaptık"

Iğdır'da zirai don riski nedeniyle üreticiler, meyve ağaçlarını soğuktan korumak için gece boyunca bahçelerinde ateş yakıp nöbet tutuyor.

Kentte hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle özellikle kayısı ve badem bahçelerinde don riski arttı.

Meteoroloji ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün uyarıları üzerine üreticiler, bahçelerinde ateş yakarak dumanlama yöntemiyle ağaçlarını korumaya çalışıyor. Akşam saatlerinden itibaren bahçelerine giden çiftçiler, sabaha kadar nöbet tutuyor.

Yüksek kesimlerde etkili olan kar ve rüzgar da üreticilerin mücadelesini zorlaştırıyor.

Gündüz hazırlık yapıyorlar, gece ateş yakıp sabahlıyorlar

Yaycı köyünde kayısı üretimi yapan Kurban Yıldırım, AA muhabirine, hava sıcaklığının gece eksiyi göstermesi nedeniyle önlem aldıklarını söyledi.

Bahçede nöbet tuttuklarını belirten Yıldırım, "Dağlarda kar var, rüzgar sert esiyor. Bahçemizi ve meyvemizi dondan korumak için ateş yaktık. Hem ot balyası hem de hayvan gübresi var. Gündüzden hazırlığımızı yaptık." dedi.

Yukarı Çarıkçı köyünde badem üreten Nurettin Turan da ağaçlarını dondan korumak için mücadele verdiğini anlatarak, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün verdiği don uyarısından dolayı önlemlerimizi almaya çalışıyoruz. Dünden beri ot balyalarını bahçelerimize koyduk. Bunu yakınca bahçemizi dondan koruyoruz. Dondan koruması için o dumanı ağaçlarımıza veriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
