Iğdır'da iş insanının yaptırdığı bilim ve sanat merkezi hizmete açıldı

Iğdır'da yapımı tamamlanan Azer-İshak Yaycılı Bilim ve Sanat Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Hayırsever iş insanı İshak ve eşi Azer Yaycılı tarafından yapılan merkez, Iğdır Valisi Ercan Turan, iş insanı İshak Yaycılı, protokol üyeleri ve ilgililerin katılımıyla hizmete açıldı.

Burada konuşan Vali Ercan Turan, gençlerin eğitim ve sanata yöneltilmesi gerektiğini belirterek, "Biz madde bağımlılığıyla mücadele ediyoruz. 2,5 sene önce göreve başladığımda Iğdır'da en büyük problem uyuşturucuydu ve sokaklara kadar inmişti. Emniyet müdürüm burada, jandarma komutanım burada, belini kırdık uyuşturucunun. Her yerde satımını engelledik ama uyuşturucuyla mücadele bastırıcı yöntemlerle değil, İshak Bey'in yaptığı gibi olur. Bakın burada Bilim ve Sanat Merkezi açıldı, gençlerimizi olumluya, hayra, güzele teşvik edici faaliyetleri artırmamızla oluyor." diye konuştu.

Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında hızla büyüdüğünü ve bu büyümenin bu tür merkezler sayesinde sağlandığını belirten Turan, "Şu an biz Kızılelma ile gurur duyuyoruz. Bu Kızılelmalar nasıl yapılıyor, SİHA'lar nasıl yapılıyor? Düşman bizim üstümüze gelmeye cesaret edemiyor. İşte üreten Türkiye var, güçlü Türkiye var. Bilime, sanata değer veren bir ülke var." ifadelerini kullandı.

İş insanı İshak Yaycılı ise, şunları söyledi:

"Her zaman ülkemizin kalkınmasının temelinin eğitimden geçtiğine inanan bir iş insanıyım. Geleceği inşa eden ülkeler bilime, yeniliğe, niteliğe ve eğitime yatırım yapan ülkelerdir. Bugün burada attığım adımın ülkemiz yararına yapılan en değerli yatırımlardan biri olduğuna inanıyorum."