Iğdır'da bıçaklı ve sopalı kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı
Iğdır'da meydana gelen bıçaklı ve sopalı kavgada 11 kişi yaralandı. Polisin çalışmaları sonucu 11 şüpheli yakalandı, 2'si tutuklandı, 2'sine ev hapsi verildi, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Iğdır'da bıçaklı ve sopalı kavgaya karışan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kent merkezinde 2 gün önce çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 11 kişinin yaralanmasına ilişkin polis ekiplerince çalışma yapıldı.
Polis ekiplerince yakalanan 11 şüpheliden 10'u, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2 şüpheliye ev hapsi verildi, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kavgada yaralanan bir kişinin de hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel