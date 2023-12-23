Iğdır'da Beklenmedik Kar Yağışı

Iğdır kent merkezi, akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Iğdır'da, öğleden sonra başlayan yağmur aksam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan Iğdırlılar araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Hasan Çakmak AA muhabirine, kar yağışını bu aylarda beklemediklerini ifade ederek, en son 8 yıl önce böyle bir kar yağışının şehirde etkili olduğunu söyledi.