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Iğdır'da hırsızlık yaptıkları mağazayı yeniden soymaya geldikleri anda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte iki kıyafet mağazasından hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelemesi sonucu 5 şüphelinin kimlikleri ve kullandıkları araçlar tespit edildi.

Yapılan kontrolde şüphelilerin yurt dışına çıktığı belirlendi.

Olaydan birkaç gün sonra, şüphelilerden 3'ünün Türkiye'ye giriş yaptığı ve aynı mağazaya geldikleri tespit edildi.

Mağazanın etrafında güvenlik önlemleri alan ekipler, 3 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA