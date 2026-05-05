Iğdır'da 816 Küçükbaş Hayvanı Arı Saldırısından Kaçarken Ölen Besici: "Çok Büyük Bir Kayıp, Üretici Olarak Çok Zor Durumdayım"

Iğdır'da arı saldırısından kaçarken düştükleri kanalda birbirini ezerek ölen 816 küçükbaş hayvanın sahibi İsmail Naral, üretici olarak çok zor durumda olduğunu ifade etti ve devletten destek istedi.

Haber : Serdar ÜNSAL

Naral, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, büyük bir yetiştirici olduğunu ifade etti. Havalar ısınınca Tuzluca'da mera kiraladığını ve  çobanların 4 bin küçükbaş hayvanı buraya götürdüğünü anlatan Naral, Ağaver Köyü'nün civarından geçerken bazı koyunların Karadeniz'den buraya getirilen arı kovanlarının içine girdiğini, yaklaşık 200 kovandaki arıların da hayvanlara "saldırdığını" söyledi.

Bundan kaçan hayvanların toprak kanalda "üst üste bindiğini" ifade eden Naral, kendi hesabına göre 986 hayvanının telef olduğunu, yetkililerin ise 816 hayvanın öldüğünü tespit ettiğini aktardı.

Naral, "Mağduriyetimiz çok büyük. Bin hayvanın ölümü normal değildir. Bir afet gibi, Allah'tan gelen bir bela gibi 15-20 dakika içinde hayvanlar telef oldu" dedi ve devletten destek istedi.

Kaynak: ANKA
