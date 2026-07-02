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Iğdır'da 47 yıl 11 ay hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı

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Iğdır'da çeşitli suçlardan toplam 46 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Iğdır'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş toplam 46 yıl 11 ay hapis cezası bulunan iki firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında iki operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda "hırsızlık" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından 36 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. ile "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan A.K. yakalandı.

Hükümlüler, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
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