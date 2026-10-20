Iğdır'da 10 köy okulu öğrencisi Ejder Kervansarayı'nda bilimle buluştu

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Iğdır'daki tarihi Ejder Kervansarayı, "Bilimle Yeşeren Köyler" projesi kapsamında köy çocuklarını akademisyenlerle buluşturarak deney, gözlem ve uygulamalı bilim etkinliklerine ev sahipliği yaptı.

TÜBİTAK 4009 Köy Okullarına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenen "Bilimle Yeşeren Köyler" projesi, Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün sunumuyla, Iğdır Üniversitesi, Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay'ın paydaşlığında yürütülüyor.

Türkiye genelinde kabul edilen 237 proje arasında yer alan çalışma ile köy çocuklarının bilimsel bilgiye erişiminin artırılması ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında, çevredeki 10 köy okulunda öğrenim gören ortaokul öğrencileri, tarihi Ejder Kervansarayı'nda Iğdır Üniversitesinden akademisyenlerin verdiği derslere katıldı. Öğrenciler, matematik oyunları, yaratıcı drama, artırılmış gerçeklik uygulamaları, enerji deneyleri ve bilimsel hayvancılık gibi farklı alanlarda düzenlenen etkinliklerle bilimsel konuları deneyimleyerek öğrenme fırsatı buldu.

Deney ve gözlem odaklı çalışmalarla öğrencilerin bilime olan ilgilerinin artırılması hedeflenirken, köy öğretmenlerinin ve yerel halkın da bilimsel faaliyetlerle buluşturulması planlanıyor.

Gençlik ve Spor Müdürü Recai Şahin, AA muhabirine, projenin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Iğdır Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirildiğini belirterek, deney ve gözlem odaklı çalışmalarla öğrencilerin bilime olan ilgilerinin artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Proje yürütücüsü Nagihan Çakmak ise köy ile şehrin kültürel ve tarihi değerlerini ön plana çıkarmak istediklerini ifade etti.

Öğrencilerden Muhammed Sadık, etkinliğe katıldığı için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Sabunların, parfümlerin nasıl yapıldığını öğrendim. Daha önce bilmiyordum, çok mutluyum, öğrenmek güzel. Sonra kuşları gözlemledik, bu da çok güzel bir şey." dedi.

Kaynak: AA