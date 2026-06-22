Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi, Sudan'daki çatışmalar konusunda endişeli

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), Sudan'ın Kuzey Kordofan eyaletindeki El Ubeyd kentinde tırmanan çatışmalardan ciddi endişe duyulduğunu bildirdi.

IGAD'dan yapılan açıklamada, El Ubeyd ve çevresindeki çatışmalardan ciddi endişe duyulduğu belirtilerek, tüm taraflar çatışmaları derhal durdurmaya ve tüm askeri operasyonları sonlandırmaya çağrıldı.

Açıklamada, çatışmaların tırmanmaya devam etmesinin, barışçıl çözüm olasılığını azaltacağı ve Sudan halkının karşı karşıya olduğu insani ve güvenlik sorunlarını ağırlaştıracağı kaydedildi.

Çatışmanın tüm taraflarından uluslararası insan hakları hukuku kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi istenen açıklamada, Sudan'ın halihazırda ciddi insani krizle karşı karşıya olduğu dönemde yaşanan durumun "insanların acılarının derinleşmesine ve barış ile istikrar yönündeki çabaların baltalanmasına yol açabileceği" uyarısı yapıldı.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmalar nedeniyle on binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi yerinden edildi.