Pide kuyruğunda silahlı saldırı; 1 yaralı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde iftar için fırının önünde pide kuyruğunda beklediği sırada F.K.'nin silahlı saldırısına uğrayan İ.Y., yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde meydan geldi. F.K., tabancayla, iftar için fırının önünde pide kuyruğunda bekleyen İ.Y.'ye ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği İ.Y., yere yığılırken F.K. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin çalışması sonucu yakalanan F.K., gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HABER-KAMERA: Ardacan UZUN/KÖRFEZ(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı