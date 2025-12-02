İDSO, Robert Lakatos ile Klasik Müziği Şahlandıracak
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 5 Aralık'ta Sırp keman virtüözü Robert Lakatos'u konuk ederek, klasik müzik severlere unutulmaz bir deneyim sunacak. Konserde Wieniawski'nin Birinci Keman Konçertosu ve Mendelssohn'un 'İskoç' Senfonisi seslendirilecek.
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), aralık ayının ilk konserinde klasik müzik dünyasının dikkati çeken isimlerinden Sırp keman virtüözü Robert Lakatos'u konuk edecek.
"İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri" kapsamındaki etkinlik, 5 Aralık'ta Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşecek.
Lakatos, keman repertuvarının zorlu eserlerinden, Henryk Wieniawski'nin Birinci Keman Konçertosu'nu orkestrayla yorumlayacak.
İtalyan şef Alfonso Scarano yönetimindeki orkestra, Felix Mendelssohn'un bestelediği, klasik müziğin etkileyici eserlerinden "İskoç" adlı Üçüncü Senfoni eserini de yorumlayacak.
Kaynak: AA / Asya Setinay Karagül - Güncel