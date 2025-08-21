İDOB, Zafer Bayramı'nı Konserle Kutlayacak

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı 'Zafere Doğru' konseriyle kutlayacak. Konser, Atatürk Kültür Merkezi'nde 29 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı konserle kutlayacak.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, "Zafere Doğru" konseri, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 29 Ağustos'ta sanatseverlerle buluşacak.

Konserde, kahramanlık ve bağımsızlık ruhunu yansıtacak eserler, Murat Kodallı yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ile Volkan Akkoç şefliğindeki koronun yorumuyla seslendirilecek.

Detaylı bilgi için "akmistanbul.gov.tr" adresi ziyaret edilebilir.

