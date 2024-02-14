İDOB Modern Dans Topluluğu MDTistanbul, 'Winterreise' eseriyle sanatseverlerle buluşacak

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Modern Dans Topluluğu MDTistanbul, "Winterreise" (Kış Yolculuğu) eseriyle 17 Şubat'ta, Kadikoy Belediyesi Süreyya Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre topluluk, Avusturyalı besteci Franz Schubert'in bestelediği, Alman şair Wilhelm Müller'in kaleme aldığı 24 parçalık şiir dizisi Winterreise eserini yorumlayacak.

Dramatik bir yolculuğu anlatan eser, aşkı kaybederek yalnız yaşayan yolcunun, köyünü ve sevdiklerini geride bırakarak, kendi varoluşunu ve yaşamın anlamını sorgulamasını işliyor.

Deniz Özaydın, Evrim Akyay, Emre Karaca, Huri Murphy, İsmet Köroğlu, Mert Öztekin ve Tuğçe Göncü'nün koreograf olarak yer aldığı eserin librettosu ve yönetimi Mert Öztekin'e ait.

Eser, bariton Kevork Tavityan ile yaylı çalgılar dörtlüsü Aslı Ceren Gürkan, Pınar Gizem Korkmaz, Verda Gül ve Gözde Öcal Güvemli'nin eşliğinde sahnelenecek.

Kağıt israfına dikkati çekmek ve geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla farklı kurumlardaki atık kağıtların kullanıldığı etkinliğin dekor ve kostüm tasarımını Olcay Engin Kaymaz, görsel ve ışık konseptini Burhan Yücel üstlendi.

Eser, 20 Şubat'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde, 5 Mart ve 2 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi'nde yeniden sahnelenecek.