İDOB, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Özel Konserle Kutladı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünü Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği özel bir konserle kutladı. Konserde, kahramanlık ve özgürlüğü simgeleyen eserler sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünü, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen özel bir konserle kutladı.

İDOB'tan yapılan açıklamaya göre, "Büyük Zafer"e adanan konserde, kahramanlık ve özgürlük ruhunu simgeleyen eserler sanatseverlerle buluştu.

Beethoven'ın üvertürüyle başlayan konserde, Türk müzik tarihinde iz bırakmış önemli bestecilerin marşları seslendirildi.

Musa Süreyya, Felix Körling, Nevit Kodallı, Turgay Erdener, Ahmet Cemalettin Çinkılıç, Faik Canselen, Cemal Reşit Rey, Necil Kazım Akses ve Muammer Sun'un marşları, İDOB Orkestrası ve Korosu'nun yorumuyla sanatseverlere sunuldu.

Konserin orkestra şefliğini Murat Kodallı, koro şefliğini ise Volkan Akkoç üstlendi.

