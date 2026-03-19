Suriye'de sağanak nedeniyle sulama göleti patladı
Suriye'nin İdlib iline bağlı Cezraya beldesinde aşırı yağışlar nedeniyle sulama göletinin seti çöktü. Yüzlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı ve çevre sakinleri onarım çalışmalarında yetersiz kaldı.
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib iline bağlı Ebu Zuhur'un doğusundaki Cezraya beldesinde bulunan sulama göleti sağanak nedeniyle patladı ve yüzlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı.
Aşırı yağışlar nedeniyle Cezraya beldesinde bulunan göletin topraktan inşa edilen setinin bir kısmı çöktü.
Çevre sakinleri kendi imkanlarıyla çöken kısmı onarmaya çalışsa da başarılı olamadı.
Gölette bulunan suyun çöken yerden taşmasıyla çevrede bulunan yüzlerce dönüm tarım arazi sular altında kaldı.
Kaynak: AA / Ömer Koparan