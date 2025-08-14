İdlib'de Patlama: 2 Sivil Hayatını Kaybetti

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde meydana gelen patlamalarda 2 sivil yaşamını yitirdi. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde nedeni henüz belirlenemeyen patlamalar sonucu 2 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde İdlib çevresinde şiddetli patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.

Haberde, "Patlamaların kaynağı ve niteliği belirlenmeye çalışılıyor. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi." ifadelerine yer verildi.

İdlib Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise ilk belirlemelere göre 2 sivilin hayatını kaybettiği, 4 sivilin yaralandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
