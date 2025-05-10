İdil'de Otomobilin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
Şırnak'ın İdil ilçesinde bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Şırnak'ın İdil ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.
Hükümet Caddesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Doğan Karaviş'in kullandığı motosiklete çarptı.
Kazada, Karaviş yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı ambulansla İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Berat Baştuğ - Güncel