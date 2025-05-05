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İdil'de Hurda Toplama Merkezinde Yangın

İdil'de Hurda Toplama Merkezinde Yangın
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Şırnak'ın İdil ilçesinde bulunan hurda toplama merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.

Şırnak'ın İdil ilçesinde hurda toplama merkezinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yukarı Mahalle'de bulunan hurda toplama merkezinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle hurda toplama merkezinde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Berat Baştuğ - Güncel
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