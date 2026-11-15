İddiaya göre İzmir Konak'ta motosikletli 2 şüpheli ateş açtı; 1'i ağır 4 kişi yaralandı

İZMİR'in Konak ilçesinde motosikletle sokağa gelen 2 şüphelinin tabancayla açtığı ateş sonucu 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. Polis, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Ege Mahallesi 1517 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen motosikletle sokağa gelen 2 şüpheli, burada bulunan M.C.S. (22), S.E.O. (18), D.E. (20) ve 15 yaşındaki kız çocuğu N.B.'ye tabancayla ateş açtı. Saldırıda 4 kişi vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralandı. Şüpheliler, geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. Yaralılar, yakınları tarafından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan M.C.S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı