İddiaya göre 14'üncü kattan düşen Atilla Taş'ın kızı Mersin'de toprağa verildi

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ŞARKICI Atilla Taş'ın Mersin'de bir sitedeki apartmanın 14'üncü katından düşüp yaşamını yitiren kızı Sezen Taş (34) son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'nde Liparis 5 Tatil Sitesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, iddiaya göre 14'üncü kattan düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, 2 çocuk annesi Sezen Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Eşiyle ayrıldıktan sonra psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen ve intihar ettiği üzerinde durulan Sezen Taş'ın cenazesi, bugün otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak tören için Mezitli Mezarlığı'na getirilerek cenaze namazı kılındı. Taş'ın cenazesine babası Atilla Taş, annesi İlkay Sarıköse, yakınları, müzisyenler ve vatandaşlar katıldı. Törende gözyaşı döken Atilla Taş'ı, yakınları teskin etti. Sezen Taş'ın cenazesi daha sonra gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı