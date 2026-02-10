Haberler

İDDEF, Gazze'de sıcak yemek dağıtımlarını sürdürüyor

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu, 2025 yılı kurban organizasyonu kapsamında Gazze'de sıcak yemek ve konserve dağıtımını kesintisiz sürdürüyor. İDDEF ekipleri, insani kriz koşullarındaki Gazze halkına ulaşmak için çaba gösteriyor.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 2025 yılı kurban organizasyonu kapsamında Gazze için bağışlanan kurbanların etlerini yıl boyunca hem konserve hem de sıcak yemek olarak dağıtmaya devam ediyor.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, İDDEF, ağır insani kriz şartları altında yaşam mücadelesi veren Gazze halkına yönelik sıcak yemek dağıtımlarını kesintisiz şekilde sürdürüyor. Hazırlanan sıcak yemekler, ailelere ve çadır kentlerde hayata tutunmaya çalışan mazlumlara ulaştırılıyor.

İsrail saldırıları ve uzun süredir devam eden abluka nedeniyle temel ihtiyaçlara erişimin zorlaştığı Gazze'de, İDDEF ekipleri sahada yoğun bir çaba gösteriyor.

Kurulan aşevlerinde pişirilen sıcak yemekler, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kadınların bulunduğu ailelere ulaştırılıyor.

Barınma imkanlarından yoksun şekilde çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren binlerce kişiye ulaşan İDDEF ekipleri, her gün kilometrelerce yol katederek hazırlanan yemekleri çadır çadır dolaşıp ailelere teslim ediyor.

2025 yılı kurban organizasyonu kapsamında hayırseverlerin bağışladığı kurban etleri, hijyenik şartlarda işlenerek yıl boyunca hem konserve halinde hem de sıcak yemek olarak Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ikram ediliyor.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
