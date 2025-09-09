İDDEF'ten Arakanlı Sığınmacılara Gıda Yardımı
İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu, Bangladeş'teki Arakanlı sığınmacı ailelere toplamda 90 ton gıda yardımında bulundu. Yardım paketleri, Chittagong'dan Bhasan Char Adası'na ulaştırılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Bangladeş'teki Arakanlı sığınmacı ailelere 90 tonluk gıda yardımında bulundu.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, Bangladeş'e giden İDDEF ekipleri, Chittagong şehrinden gemilere yükledikleri gıda paketlerini Bhasan Char Adası'na ulaştırdı.
Kamyonet ve traktörlerle taşınan yardım kolileri, buradaki Arakanlı sığınmacı ailelere teslim edildi.
İçerisinde pirinç, un, şeker, sıvı yağ, kurutulmuş balık, hurma ve çeşitli baharatların yer aldığı gıda paketleri, binlerce aileye ulaştırıldı.
