İDDEF'in yurt dışı vacip kurban ücretleri belli oldu

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), bu yıl vekaletle yurt dışı vacip kurban kesim bedelini büyükbaş hisse kurbanlıkta 5 bin, küçükbaşta ise 6 bin olarak belirledi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2026 yılı vekaletle yurt dışı vacip kurban organizasyonu Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'daki 56 ülkede gerçekleştirilecek.

"Kardeşinle Kurbanını Paylaş" sloganıyla yürütülecek organizasyon kapsamında büyükbaş hisse bedeli 5 bin, küçükbaş kurbanlık bedeli ise 6 bin lira olarak belirlendi.

Gazze'ye özel olarak yürütülen "konserve kurban" çalışmasında ise büyükbaş hisse bedeli 12 bin 500 lira oldu. Bu kapsamda bağışlanan kurbanlar konserve et haline getirilerek bölgeye ulaştırılacak.

Federasyon, kuraklık, savaş ve yoksullukla mücadele eden coğrafyalarda bu yıl yaklaşık 4 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor. Ayrıca kurban organizasyonu kapsamında 50 bin yetim, öksüz ve medrese öğrencisine bayramlık kıyafet hediye edilecek ve bayram sevinci paylaşılacak.

Hiçbir aracı kurumla çalışmadan tüm süreçleri kendi ekipleriyle yürüten İDDEF, kurbanlıkların seçiminden kesimine ve dağıtımına kadar her aşamayı ülkelere giden ekipleri aracılığıyla titizlikle gerçekleştiriyor. Bağışçılar ise kısa mesaj ile bilgilendirilirken kurban kesim videoları kendilerine ulaştırılıyor.

Geçen yıl 47 ülke 309 bölgede 80 bin 18 hisse kurbanı 3,2 milyon ihtiyaç sahibine ulaştıran federasyon, bu yıl da Kurban Bayramı'nın ikinci günü saat 18.00'e kadar bağış kabul edecek.

Hayırseverler, federasyonun internet sitesi üzerinden havale yoluyla ya da genel merkez ve temsilcilikler aracılığıyla bilgi alarak bağış yapabiliyor.