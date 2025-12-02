İDDEF'den Gazze'ye 8 Tır Yardım Gönderildi

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), bu hafta Gazze'ye içerisinde gıda, hijyen seti ve battaniye bulunan 8 tır yardım gönderdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yi yalnız bırakmadıkları, kış şartlarının ağırlaşmasıyla bölgedeki insani yardım çalışmalarını daha da yoğunlaştırdıkları ifade edildi.

Her hafta bölgeye insani yardım taşıyan tırlar gönderildiği aktarılan açıklamada, bu hafta gıda, hijyen, un ve battaniye yardımlarının yer aldığı 8 tırın Gazze'ye yönlendirildiği kaydedildi.

Yardımların Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan lojistik depoda tırlara yüklenerek Refah Sınır Kapısı üzerinden bölgeye gönderildiği belirtilen açıklamada, "Her bir tırın kasasında bir annenin duası, bir çocuğun umudu, bir ailenin yeniden hayata tutunma mücadelesi var. Gıda ve un yardımlarımız açlığı hafifletecek, hijyen setleri hastalıkların önüne geçecek, battaniyeler ve barınma malzemeleri ise soğuk gecelerde sığınak olacak. Gazze'ye yardım eden tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yardımların kesintisiz devam edeceğini bildirilirken, katkı sağlamak isteyen hayırseverlerin federasyona bağışta bulunabilecekleri hatırlatıldı.