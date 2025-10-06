İDDEF, Afrika'daki İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kıyafet ve Kırtasiye Yardımı Yapıyor

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), proje kapsamında Afrika kıtası başta olmak üzere mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye ve kıyafet yardımında bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, "İlme Kalem Ol" eğitim destek projesiyle özellikle Afrika kıtasında temin edilmesi zor ve maliyeti yüksek kırtasiye malzemeleriyle öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılanıyor.

Hayırseverler, proje kapsamında 1250 lira bağış yaparak mazlum ve mağdur diyarların çocukların yüzlerini güldürüyorlar.

İlk etapta 550 öğrenciye dağıtılan setler için bağış yapmak isteyenler derneğin internet sitesi, temsilcilikleri ve hesap numaraları üzerinden yardım yapabiliyor.