İçmeler Çok Amaçlı Salon Projesine Karşı Mahalle Sakinlerinden Tepki

Marmaris Belediyesi'nin İçmeler beldesinde hayata geçirmeyi planladığı çok amaçlı salon projesine mahalle sakinleri karşı çıkarak farklı bir alanda yapılmasını desteklediklerini belirtti. İçmeler Mahallesi sakinleri projenin mahallelerinin doğal dokusuna zarar vereceğini düşünerek, projenin park alanında gerçekleştirilmesine karşı çıktı. Vatandaşlar ve çocuklar projeye karşı olan duygularını dövizler ve bayraklarla ifade etti.

Marmaris Belediyesi'nin, İçmeler beldesinde hayata geçirmeyi planladığı "İçmeler Çok Amaçlı Salon" projesi ile ilgili olarak mahalle sakinleri projenin mahallelerinin doğal dokusuna zarar vereceğini düşünerek, projenin park alanında gerçekleştirilmesine karşı çıkarak farklı bir alanda yapılmasını destekleyeceklerini belirttiler.

Dün akşam İçmeler Mahallesi sakinlerinden oluşan yaklaşık 150 kişilik bir grup, projenin yapılacağı alanda toplanarak açıklamada bulundu. Vatandaşlar ve çocuklar "Çocuklarımızın oyun parkına dokunma, beton değil yeşil alan istiyoruz!" şeklindeki dövizler ve bayraklarla projeye karşı olan duygularını ifade etti.

Marmaris KOD 48 Çevre Koruma Derneği Başkanı Murat Ersan "Halkın haklarına 29 yıllık ipotek konuluyor diye vatandaşlar olarak toplandık, çocukların tek meydanları tek oyun alanları onlar daha dertli, eğer bina yapılırsa güvenlikler burada oynatmayacak, burada oturamayacağız kaygısı taşıyorlar ' şeklinde konuşarak projenin yanlış yerde planladığını söyledi.

Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Ali Demirtaş, projenin yeşil alanı büyük oranda yok edeceğini ve zaten yangından sonra yeşil alanın yok olduğunu olanın da kaybetmesine yol açacağını dile getirdi. Demirtaş aynı zamanda, projenin planlandığı alandaki afet acil toplanma alanını da etkileyeceğine dikkat çekti.

Marmaris Belediyesi'nin projeyi halkoylamasına götürerek Muğla tarihinde ilk defa referandum yapılacağını ve 16-17 Ağustos tarihlerinde Belediye Hizmet Binası önünde kurulacak sandıklarda halk, projenin hayata geçirilip geçirilmemesi konusunda karar vereceğini belirtti. - MUĞLA