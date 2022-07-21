İçişleri Bakanlığınca valiliklere, yangın riski bulunan bölgelerdeki orman alanlarına girişlerin 31 Ağustos'a kadar yasaklanmasına ilişkin genelge... İçişleri Bakanlığınca valiliklere, yangın riski bulunan bölgelerdeki orman alanlarına girişlerin 31 Ağustos'a kadar yasaklanmasına ilişkin genelge gönderildi. İçişleri Bakanlığınca valiliklere, yangın riski bulunan bölgelerdeki orman alanlarına girişlerin 31 Ağustos'a kadar yasaklanmasına ilişkin genelge gönderildi. AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel Güncel Haberler

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