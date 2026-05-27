Haberler

Ankara ve Çevresi İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, yarın İç Anadolu, İç Ege ve Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanak beklendiğini duyurarak vatandaşları sel, su baskını ve yıldırıma karşı tedbirli olmaya çağırdı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, yarın etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışlara ilişkin yurttaşları uyardı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, özellikle İç Anadolu, İç Ege ve Batı Karadeniz'in bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayandırılan açıklamada, 28 Mayıs Perşembe günü Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde; İç Ege ve Göller Bölgesi'nde; Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Sakarya çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, "Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA
Beyaz Saray: İran'ın yayınladığı anlaşma taslağı uydurma

Piyasalar bir anda umutlanmıştı! İran'ın iddiasını ABD yalanladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak

İran duyurdu: Anlaşma tamam gibi, işte Hürmüz için verilen karar
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur

Kılıçdaroğlu kurultaya ne zaman gidileceğini açıkladı
Ağaca yaklaşınca gördüğü manzaraya inanamadı! Binlercesi bir arada

Ağaca yaklaşınca gördüğü manzaraya inanamadı
Beşiktaş, Filipe Luis ile görüşerek projesini sundu

Beşiktaşlılara bayram müjdesi

Günlerdir entübeydi! Kadir İnanır'dan haber var

Günlerdir entübeydi! Kadir İnanır'dan haber var
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım

Akrabasının boğazını kesip cansız bedenini kahvehanenin önüne attı